В Башкирии перекрыли трассу Уфа-Инзер-Белорецк

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-14T14:55:59+03:00

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В республике из-за непогоды перекрыли еще одну трассу Уфа-Инзер-Белорецк. Как сообщили в МЧС по Башкирии, ограничение введено для большегрузов, автобусов и маршрутных такси с 11:40 до 18:00.

В ведомстве отметили, что водителям лучше воздержаться от выездов на трассы.

Напомним, что сейчас также перекрыта федеральная трасса М-5 в Челябинской области. Дорогу также откроют в 18 часов.

Сегодня в регионе ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица и снежный накат. Отметим, что на трассах имеется 28 стационарных пунктов обогрева вместительностью 1539 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU