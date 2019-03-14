В Уфе прекращены поиски 24-летнего Евгения Высотина
Мужчина отметил, что был на работе
фото: соцсети
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В столице Башкирии прекращены поиски 24-летнего Евгения Высотина, которого разыскивала жена. К счастью, он нашелся живым и здоровым.
- Нашелся. Якобы на работе был, - написала его супруга в социальных сетях.
Напомним, что сообщение о его пропаже появилось в социальных сетях сегодня. Анна написала, что муж перестал выходить на связь 13 марта, а телефон был недоступен. В последний раз он был на Центральном рынке.
Женщина планировала обратиться в полицию и к волонтерам, но поиски завершились благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU