В Уфе прекращены поиски 24-летнего Евгения Высотина

СЕГОДНЯ 20:00 2019-03-14T20:00:22+03:00

Мужчина отметил, что был на работе

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В столице Башкирии прекращены поиски 24-летнего Евгения Высотина, которого разыскивала жена. К счастью, он нашелся живым и здоровым.

- Нашелся. Якобы на работе был, - написала его супруга в социальных сетях.

Напомним, что сообщение о его пропаже появилось в социальных сетях сегодня. Анна написала, что муж перестал выходить на связь 13 марта, а телефон был недоступен. В последний раз он был на Центральном рынке.

Женщина планировала обратиться в полицию и к волонтерам, но поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU