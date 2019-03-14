2019-03-14T14:30:27+03:00
Общество

В Уфе частично перекрыли улицу Воровского

Это связано со строительством и реконструкцией сооружений на реке Белой
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:

В столице Башкирии частично перекрыли улицу Воровского. Как сообщили в мэрии Уфы, это связано с продолжением строительства и реконструкции инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая.

С сегодняшнего дня, 14 марта, проезд будет ограничен по половине проезжей части данной улицы в сторону старого моста. Обе полосы откроют только 25 апреля текущего года.

- Установлены все необходимые ограждения, информационные щиты, знаки и сигнальные фонари. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении КамАЗа и «Лексуса» в Башкирии погибли двое
Билайн увеличил на 45% сеть 4G в Башкирии
В Башкирии перекрыли трассу Уфа-Инзер-Белорецк
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для карт «Мир»
«Больше этих ребят не видели»: в башкирском ЗАГСе прокоментировали инцидент с обрушением крыши перед влюбленной парой
Уфимку, которая сбросила ребенка с 9-го этажа, обвиняют в покушении на убийство
В МЧС Башкирии предупредили водителей о том, что трасса М-5 перекрыта
«Динамика положительная»: в Минздраве рассказали о состоянии двухлетней девочки из Уфы, которую выбросила в окно родная мать
В Башкирии согласование нового прокурора перенесли на 28 марта
В Уфе пропал 24-летний Евгений Высотин
В Уфе в столкновении «Дэу Нексии» и ВАЗа пострадала 5-летняя девочка
«Молчит, и все тут»: родные рассказали о завершении поисков 38-летней Елены Попытаевой из Башкирии
Ульфат Мустафин рассказал о будущем Затона
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Уфимском машиностроительном колледже
Перед женихом и невестой в Башкирии рухнул фасад здания ЗАГСа