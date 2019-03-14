В Уфе частично перекрыли улицу Воровского
Это связано со строительством и реконструкцией сооружений на реке Белой
фото: мэрия Уфы
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В столице Башкирии частично перекрыли улицу Воровского. Как сообщили в мэрии Уфы, это связано с продолжением строительства и реконструкции инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая.
С сегодняшнего дня, 14 марта, проезд будет ограничен по половине проезжей части данной улицы в сторону старого моста. Обе полосы откроют только 25 апреля текущего года.
- Установлены все необходимые ограждения, информационные щиты, знаки и сигнальные фонари. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - отметили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU