В Уфе частично перекрыли улицу Воровского

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-14T14:30:27+03:00

Это связано со строительством и реконструкцией сооружений на реке Белой

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В столице Башкирии частично перекрыли улицу Воровского. Как сообщили в мэрии Уфы, это связано с продолжением строительства и реконструкции инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая.

С сегодняшнего дня, 14 марта, проезд будет ограничен по половине проезжей части данной улицы в сторону старого моста. Обе полосы откроют только 25 апреля текущего года.

- Установлены все необходимые ограждения, информационные щиты, знаки и сигнальные фонари. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU