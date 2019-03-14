«Больше этих ребят не видели»: в башкирском ЗАГСе прокоментировали инцидент с обрушением крыши перед влюбленной парой

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-14T13:48:38+03:00

В ЗАГСе Красноусольска прокомментировали случай с влюбленными, едва не оказавшимися под крышей обвалившегося козырька

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В Гафурийском доме культуры рассказали об обвале крыши крыльца здания.

Напомним, что необычный инцидент произошел во второй день марта. Под тяжестью мокрого снега старые балки конструкции Дворца культуры в селе Красноусольский не выдержали, и рухнули вниз. Вскоре в МЧС республики поспешили успокоить, что во время обвала никто не пострадал.

Однако спустя две недели стало известно, что буквально за несколько секунд в здание зашли молодые люди – девушка и парень. Позже портал Ura.ru выяснил, что пара зашла в здание, дабы подать документы для оформления брака (местный ДК служит для сельчан еще и ЗАГСом – Прим.Ред). Пользователи соцсетей предположили, что после такого знака свыше молодожены решили не заключать брак.

- Тогда они так и не успели документы подать. Я услышала грохот, и сразу попросила ребят выйти из здания. После этого их тут никто не видел. Ремонт здания мы еще не начали, - объяснила сотрудница Дворца культуры.

«Комсомолка» все же надеется, что влюбленные не стали обращать внимания на такие знаки судьбы и успешно подали документы в другом ЗАГСе. От лица редакции мы желаем будущим молодоженам семейного счастья!

ВРОДЕ КАК ПОЗИТИВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/697076" frameborder="0"></iframe> В Башкирии жених и невеста едва не погибли на входе в ЗАГC.

ИСТОЧНИК KP.RU