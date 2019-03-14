2019-03-14T13:48:38+03:00
Общество

«Больше этих ребят не видели»: в башкирском ЗАГСе прокоментировали инцидент с обрушением крыши перед влюбленной парой

Влюбленные едва не оказались под грудой досок и снега
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В ЗАГСе Красноусольска прокомментировали случай с влюбленными, едва не оказавшимися под крышей обвалившегося козырькаВ ЗАГСе Красноусольска прокомментировали случай с влюбленными, едва не оказавшимися под крышей обвалившегося козырька
Изменить размер текста:

В Гафурийском доме культуры рассказали об обвале крыши крыльца здания.

Напомним, что необычный инцидент произошел во второй день марта. Под тяжестью мокрого снега старые балки конструкции Дворца культуры в селе Красноусольский не выдержали, и рухнули вниз. Вскоре в МЧС республики поспешили успокоить, что во время обвала никто не пострадал.

Однако спустя две недели стало известно, что буквально за несколько секунд в здание зашли молодые люди – девушка и парень. Позже портал Ura.ru выяснил, что пара зашла в здание, дабы подать документы для оформления брака (местный ДК служит для сельчан еще и ЗАГСом – Прим.Ред). Пользователи соцсетей предположили, что после такого знака свыше молодожены решили не заключать брак.

- Тогда они так и не успели документы подать. Я услышала грохот, и сразу попросила ребят выйти из здания. После этого их тут никто не видел. Ремонт здания мы еще не начали, - объяснила сотрудница Дворца культуры.

«Комсомолка» все же надеется, что влюбленные не стали обращать внимания на такие знаки судьбы и успешно подали документы в другом ЗАГСе. От лица редакции мы желаем будущим молодоженам семейного счастья!

ВРОДЕ КАК ПОЗИТИВ

В Башкирии жених и невеста едва не погибли на входе в ЗАГC.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении КамАЗа и «Лексуса» в Башкирии погибли двое
Билайн увеличил на 45% сеть 4G в Башкирии
В Башкирии перекрыли трассу Уфа-Инзер-Белорецк
В Уфе частично перекрыли улицу Воровского
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для карт «Мир»
Уфимку, которая сбросила ребенка с 9-го этажа, обвиняют в покушении на убийство
В МЧС Башкирии предупредили водителей о том, что трасса М-5 перекрыта
«Динамика положительная»: в Минздраве рассказали о состоянии двухлетней девочки из Уфы, которую выбросила в окно родная мать
В Башкирии согласование нового прокурора перенесли на 28 марта
В Уфе пропал 24-летний Евгений Высотин
В Уфе в столкновении «Дэу Нексии» и ВАЗа пострадала 5-летняя девочка
«Молчит, и все тут»: родные рассказали о завершении поисков 38-летней Елены Попытаевой из Башкирии
Ульфат Мустафин рассказал о будущем Затона
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Уфимском машиностроительном колледже
Перед женихом и невестой в Башкирии рухнул фасад здания ЗАГСа