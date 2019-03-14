«Больше этих ребят не видели»: в башкирском ЗАГСе прокоментировали инцидент с обрушением крыши перед влюбленной парой
В Гафурийском доме культуры рассказали об обвале крыши крыльца здания.
Напомним, что необычный инцидент произошел во второй день марта. Под тяжестью мокрого снега старые балки конструкции Дворца культуры в селе Красноусольский не выдержали, и рухнули вниз. Вскоре в МЧС республики поспешили успокоить, что во время обвала никто не пострадал.
Однако спустя две недели стало известно, что буквально за несколько секунд в здание зашли молодые люди – девушка и парень. Позже портал Ura.ru выяснил, что пара зашла в здание, дабы подать документы для оформления брака (местный ДК служит для сельчан еще и ЗАГСом – Прим.Ред). Пользователи соцсетей предположили, что после такого знака свыше молодожены решили не заключать брак.
- Тогда они так и не успели документы подать. Я услышала грохот, и сразу попросила ребят выйти из здания. После этого их тут никто не видел. Ремонт здания мы еще не начали, - объяснила сотрудница Дворца культуры.
«Комсомолка» все же надеется, что влюбленные не стали обращать внимания на такие знаки судьбы и успешно подали документы в другом ЗАГСе. От лица редакции мы желаем будущим молодоженам семейного счастья!
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ИСТОЧНИК KP.RU