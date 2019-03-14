2019-03-14T18:02:01+03:00
Происшествия

В Башкирии застройщик похитил у дольщиков более 600 миллионов рублей

48-летний мужчина предстанет перед судом
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Башкирии осудят 48-летнего жителя Стерлитамака, он обвиняется в том, что похитил у дольщиков более 600 миллионов рублей при строительстве квартир. Мужчину осудят сразу по трем статьям – мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в особо крупном размере, легализация похищенных денежных средств.

Как сообщает прокуратура, он являлся единственным учредителем и гендиректором строительной компании ООО «ЕТЗК», а также зарегистрировал на подставных лиц подконтрольные ему еще две фирмы.

На протяжении шести лет, с 2012 года по 2016-ый, он совершил серию мошенничеств с деньгами банков, юридических лиц и граждан. Сообщники привлекали средства дольщиков на строительство жилых комплексов городе. Они устанавливали цены на жильё ниже рыночных и гарантировали сдачу объектов в срок, фактически не планируя завершать строительство. Таким образом, они похитили у 165 лиц более 285 млн. рублей.

Руководство второй фирмы занималось двойной продажей строящегося жилья, обманув 89 потерпевших на 128 млн. рублей. В нескольких банках злоумышленники открыли кредитные линии для подконтрольных им фирм под залог строящихся объектов, несмотря на то, что квартиры в них уже были реализованы гражданам. Ущерб от указанных финансовых махинаций превысил 252 млн. рублей.

Ещё 35 млн. рублей обвиняемый похитил, не рассчитавшись с предпринимателем по договорам купли-продажи земли, жилого дома и гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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