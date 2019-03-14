Уфимку, которая сбросила ребенка с 9-го этажа, обвиняют в покушении на убийство
В данный момент она находится в больнице
фото: соцсети
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В следкоме Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Уфы по статье 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Напомним, что вчера, 13 марта, она выбросила из окна свою двухлетнюю дочь, а затем пыталась покончить с собой. Сейчас злоумышленница и девочка находятся в больнице. Малышка выжила только благодаря сугробу, который смягчил ее падение. По предварительным данным, мать девочки психически нездорова.
- Следователи допрашивают очевидцев произошедшего и членов семьи пострадавшей и подозреваемой, устанавливаются обстоятельства, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU