Уфимку, которая сбросила ребенка с 9-го этажа, обвиняют в покушении на убийство

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-14T13:34:05+03:00

В данный момент она находится в больнице

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В следкоме Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Уфы по статье 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Напомним, что вчера, 13 марта, она выбросила из окна свою двухлетнюю дочь, а затем пыталась покончить с собой. Сейчас злоумышленница и девочка находятся в больнице. Малышка выжила только благодаря сугробу, который смягчил ее падение. По предварительным данным, мать девочки психически нездорова.

- Следователи допрашивают очевидцев произошедшего и членов семьи пострадавшей и подозреваемой, устанавливаются обстоятельства, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU