В МЧС Башкирии предупредили водителей о том, что трасса М-5 перекрыта

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-14T13:10:36+03:00

Такси, автобусы и большегрузы не смогут выехать в сторону Челябинска

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 марта, с 11:40 до 18 часов перекрыли движение на трассе М-5 на территории Челябинской области. Об этом сообщает МЧС по Башкирии. В соседнюю область не смогут выехать такси, автобусы и большегрузы. Это связано с ухудшением погодных условий.

- Рекомендуем по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что сегодня в регионе ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица и снежный накат. Отметим, что на трассах имеется 28 стационарных пунктов обогрева вместительностью 1539 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU