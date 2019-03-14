2019-03-14T12:26:09+03:00
Общество

В Башкирии согласование нового прокурора перенесли на 28 марта

Генпрокуратура на эту должность предложила 45-летнего Камиля Кашаева из Татарстана
Эльвина АПАРИНА
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28 марта в Башкирии пройдет согласование кандидатуры нового прокурора региона. Напомним, что ранее была информация о том, что заседание пройдет 21 марта, но его перенесли из-за занятости нового прокурора, который тоже должен присутствовать на заседании. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Напомним, что на место главного гособвинителя Генпрокуратура предложила кандидатуру 45-летнего Камиля Кашаева из Татарстана. Андрей Назаров, который сейчас занимает должность прокурора Башкирии, переводится в Курганскую область. В январе текущего года его назначили прокурором области. К своим обязанностям он приступит после того, как в Кремле подпишут соответствующий указ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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