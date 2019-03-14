«Динамика положительная»: в Минздраве рассказали о состоянии двухлетней девочки из Уфы, которую выбросила в окно родная мать

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-14T12:40:27+03:00

Ребенок до сих пор находится в реанимации

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Стало известно, как чувствует себя малышка, которую выбросила из окна с высоты девятого этажа собственная мать. Как рассказали в республиканском Минздраве, девочка до сих пор находится в реанимации, врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

- Состояние девочки по-прежнему тяжелое, но есть положительная динамика, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что инцидент произошел вчера утром, 13 марта, в Кировском районе Уфы. 21-летняя Айсылу (здесь и далее имена изменены – ред.) выбросила свою двухгодовалую дочь Самиру в окно, а потом попыталась покончить с собой. Жизнь девочке спас сугроб, в который она приземлилась. С различными травмами ее и мать госпитализировали в больницу. Состояние женщины оценивается как средней тяжести, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Как рассказал «Комсомольской правде-Уфа» собственный источник, по одной из версий, у молодой матери наблюдалось расстройство психики, и она нуждалась в помощи специалистов. За сутки до происшествия Айсылу даже вызвала полицию, обвиняя своего супруга, что тот хочет убить ребенка. Прибывшим на вызов стражам порядка женщина заявила, что «неважно себя чувствовала, и ей нужно обратиться к психологу».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU