В Уфе в столкновении «Дэу Нексии» и ВАЗа пострадала 5-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-14T10:51:10+03:00

Малышка в момент аварии не находилась в детском кресле

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13 марта в первом часу ночи на улице Невского в Уфе столкнулись «Дэу Нексия» и ВАЗ-2110, которым управлял 18-летний молодой человек. Обе машины получили довольно серьезные механические повреждения.

Также в аварии пострадала пятилетняя девочка, которая ехала в иномарке. Малышка получила травмы. Известно, что она не находилась в детском кресле в момент аварии.

- За нарушения Правил перевозки детей водитель данной автомашины был привлечен к административной ответственности и оштрафован на три тысяч рублей, - прокомментировали в отделе ГИБДД по Уфе.

За минувшие сутки на территории Уфы произошло 118 ДТП, в двух авариях пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU