2019-03-14T10:03:29+03:00
Общество

«Молчит, и все тут»: родные рассказали о завершении поисков 38-летней Елены Попытаевой из Башкирии

Женщина сейчас находится дома вместе с дочерью
Яна БАЗЕКИНА
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Женщина сама вернулась домой, но говорить с родными отказываетсяЖенщина сама вернулась домой, но говорить с родными отказывается
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В Башкирии завершились поиски 38-летней жительницы Белорецка Елены Попытаевой. Напомним, что женщина пропала в ночь с 9 на 10 марта: в последний раз ее видел ночью охранник предприятия в поселке Тирлян, где Елена работала раньше. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Но как только добровольцы собрались выйти на поиски, как Елена объявилась. Сейчас женщина находится дома вместе с родителями и своей 13-летней дочерью.

- Пришла домой вчера вечером, живая и здоровая, с ней все в порядке, - рассказала родственница Елены. – Где была все это время, у кого была в гостях, и главное – что делала ночью возле бывшей работы – отказывается говорить. Молчит, и все тут. В полиции дело закрыли, надеемся, что позже она сама все расскажет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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