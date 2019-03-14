Ульфат Мустафин рассказал о будущем Затона

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-14T09:20:40+03:00

Накануне он встретился с жителями микрорайона

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Вчера, 13 марта, Ульфат Мустафин встретился с жителями Затона и рассказал о дальнейшем развитии микрорайоне. Горожане обозначили проблемные вопросы, требующие решения. Власти отметили, что одна из приоритетных задач – возведение здесь новых социальных и инфраструктурных объектов.

- В скором времени приступим к строительству новой поликлиники на 900 посещений в смену, подготовим к Международным детским играм Центр спортивной подготовки, - написал сити-менеджер на своей странице.

Также Мустафин отметил, что будет восстановлено и благоустроено озеро рядом со сквером «Волна».

- По вопросам дорог и улиц, ремонта уличного освещения, работы общественного транспорта примем меры и найдём решение, - подытожил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU