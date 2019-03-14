Ульфат Мустафин рассказал о будущем Затона
Вчера, 13 марта, Ульфат Мустафин встретился с жителями Затона и рассказал о дальнейшем развитии микрорайоне. Горожане обозначили проблемные вопросы, требующие решения. Власти отметили, что одна из приоритетных задач – возведение здесь новых социальных и инфраструктурных объектов.
- В скором времени приступим к строительству новой поликлиники на 900 посещений в смену, подготовим к Международным детским играм Центр спортивной подготовки, - написал сити-менеджер на своей странице.
Также Мустафин отметил, что будет восстановлено и благоустроено озеро рядом со сквером «Волна».
- По вопросам дорог и улиц, ремонта уличного освещения, работы общественного транспорта примем меры и найдём решение, - подытожил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU