2019-03-14T08:55:03+03:00
Происшествия

Перед женихом и невестой в Башкирии рухнул фасад здания ЗАГСа

К счастью, в ЧП никто не пострадал [видео]
Эльвина АПАРИНА
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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В минувшие выходные в поселке Красноусольском рухнул фасад здания ЗАГСа. Как сообщает информагентство «Ura.ru», здание развалилось прямо перед тем, как влюбленная пара заходила в здание, чтобы подать заявление.

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Видео в социальные сети выложил местный житель. На записи видно, как пара заходит в здание, а следом летят обломки и груда снега.

- Рухнувший фасад Дома культуры посёлка Красноусольский в Башкирии едва не разрушил будущее пары молодых влюблённых, которые шли подавать заявление в ЗАГС, - комментирует автор видео.

По предварительным данным, устаревшая конструкция здания ЗАГСа не выдержала вес накопившегося на крыше снега.

В Башкирии жених и невеста едва не погибли на входе в ЗАГC.

ИСТОЧНИК KP.RU

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