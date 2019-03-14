Перед женихом и невестой в Башкирии рухнул фасад здания ЗАГСа
В минувшие выходные в поселке Красноусольском рухнул фасад здания ЗАГСа. Как сообщает информагентство «Ura.ru», здание развалилось прямо перед тем, как влюбленная пара заходила в здание, чтобы подать заявление.
К счастью, в инциденте никто не пострадал. Видео в социальные сети выложил местный житель. На записи видно, как пара заходит в здание, а следом летят обломки и груда снега.
- Рухнувший фасад Дома культуры посёлка Красноусольский в Башкирии едва не разрушил будущее пары молодых влюблённых, которые шли подавать заявление в ЗАГС, - комментирует автор видео.
По предварительным данным, устаревшая конструкция здания ЗАГСа не выдержала вес накопившегося на крыше снега.
В Башкирии жених и невеста едва не погибли на входе в ЗАГC.
ИСТОЧНИК KP.RU