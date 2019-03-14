Перед женихом и невестой в Башкирии рухнул фасад здания ЗАГСа

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-14T08:55:03+03:00

К счастью, в ЧП никто не пострадал [видео]

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В минувшие выходные в поселке Красноусольском рухнул фасад здания ЗАГСа. Как сообщает информагентство «Ura.ru», здание развалилось прямо перед тем, как влюбленная пара заходила в здание, чтобы подать заявление.

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Видео в социальные сети выложил местный житель. На записи видно, как пара заходит в здание, а следом летят обломки и груда снега.

- Рухнувший фасад Дома культуры посёлка Красноусольский в Башкирии едва не разрушил будущее пары молодых влюблённых, которые шли подавать заявление в ЗАГС, - комментирует автор видео.

По предварительным данным, устаревшая конструкция здания ЗАГСа не выдержала вес накопившегося на крыше снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/697076" frameborder="0"></iframe> В Башкирии жених и невеста едва не погибли на входе в ЗАГC.

ИСТОЧНИК KP.RU