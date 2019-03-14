2019-03-14T08:20:56+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 14 марта

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
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Популярный татарский певец Анвар Нургалиев сегодня начинает серию весенних концертов в Уфе. Фото: Светлана САДЫКОВА.Популярный татарский певец Анвар Нургалиев сегодня начинает серию весенних концертов в Уфе. Фото: Светлана САДЫКОВА.
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НА КОНЦЕРТ

Звезда национальной эстрады Анвар Нургалиев, которого часто называют "татарским Стасом Михайловым" после аншлагового концерта, который он дал во Дворце спорта в январе, решил порадовать поклонников целой серией весенних концертов на более камерной площадке - во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21). В программе все любимые хиты и новые песни. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 2000 руб.

Любителям классической музыки стоит сегодня заглянуть в Башкирскую филармонию (ул. Гоголя, 58), где выступает казанский пианист Евгений Михайлов с программой "Феликс Мендельсон: баловень судьбы или...?". В формате музыкального лектория - в концерте принимает участие мастер художественного слова Екатерина Михайлова - меломанам расскажут о судьбе немецкого романтика и исполнят его произведения. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200- 600 руб.

Одни из самых ярких представителей отечественного хип-хопа - "Anacodaz" презентуют свой новый альбом "Я тебя никогда" в клубе "XI" (ул. 50-летия Октября, 19). Те, кому уже довелось его услышать, говорят, что он получился неожиданно лирическим, но с уклоном в панк-рок. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 800 руб.

В Детской филармонии (пр. Октября, 33) высадится целый десант артистов из Республики Марий-Эл - здесь пройдет эстрадный концерт с участием народной артистки республики Светланы Осиповой, авторов-исполнителей Константина Зайнетдинова, Геннадия Тимеряева, Тамары Кильмаевой и других. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 450 - 600 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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