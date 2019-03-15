Уфимец выиграл в лотерею четыре миллиона рублей

СЕГОДНЯ 05:45 2019-03-15T05:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимец в одночасье стал миллионером. Мужчина выиграл в лотерею 4,3 миллиона рублей, сообщает портал «UfaCityNews.ru». Известно, что счастливчик приобрел билет на сайте «Гослото». Сколько везунчик потратил на него, пока неизвестно.

В лотерее «5 из 36» он угадал все цифры, выигрышной оказалась комбинация 06 27 15 18 34.Победитель пока не обращался за призом.

Напомним, что в феврале этого года семья Михайловых из Уфы выиграла в лотерею 17,6 миллионов рублей. Деньги они планируют потратить на покупку жилья. Родственники откладывали на квартиру на протяжении 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU