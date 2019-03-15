Уфимец выиграл в лотерею четыре миллиона рублей
Счастливчик купил билет на сайте «Гослото»
фото: архив КП
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Уфимец в одночасье стал миллионером. Мужчина выиграл в лотерею 4,3 миллиона рублей, сообщает портал «UfaCityNews.ru». Известно, что счастливчик приобрел билет на сайте «Гослото». Сколько везунчик потратил на него, пока неизвестно.
В лотерее «5 из 36» он угадал все цифры, выигрышной оказалась комбинация 06 27 15 18 34.Победитель пока не обращался за призом.
Напомним, что в феврале этого года семья Михайловых из Уфы выиграла в лотерею 17,6 миллионов рублей. Деньги они планируют потратить на покупку жилья. Родственники откладывали на квартиру на протяжении 13 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU