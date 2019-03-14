Сегодня в Башкирии ожидается сильный мокрый снег
Водителям рекомендуется не выезжать на трассы без острой необходимости
фото: архив КП
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Несмотря на то, что календарная весна уже наступила, зима не хочет уходить. Так, сегодня, 14 марта, на территории Башкирии ожидается по-настоящему зимняя погода. По сообщению синоптиков, ожидается сильный мокрый снег, в отдельный районах слабый гололед, на автодорогах гололедица и снежные заносы.
Ветер будет дуть южный с переходом на северный, ночью слабый, днем умеренный. Столбики термометров ночью покажут -1,-6 градусов, днем потеплеет до -1, +3 градусов.
Водителям не рекомендуется выезжать на трассы без острой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU