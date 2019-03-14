Сегодня в Башкирии ожидается сильный мокрый снег

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-14T08:06:58+03:00

Водителям рекомендуется не выезжать на трассы без острой необходимости

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Несмотря на то, что календарная весна уже наступила, зима не хочет уходить. Так, сегодня, 14 марта, на территории Башкирии ожидается по-настоящему зимняя погода. По сообщению синоптиков, ожидается сильный мокрый снег, в отдельный районах слабый гололед, на автодорогах гололедица и снежные заносы.

Ветер будет дуть южный с переходом на северный, ночью слабый, днем умеренный. Столбики термометров ночью покажут -1,-6 градусов, днем потеплеет до -1, +3 градусов.

Водителям не рекомендуется выезжать на трассы без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU