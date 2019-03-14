В Башкирии прекращены поиски пропавших накануне подростков

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-14T07:45:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 марта, в полицию Стерлитамака поступило сообщение о бесследной пропаже двоих подростков – 14 и 15 лет. Одного из них, 14-летнего Андрея В. (Имя изменено. – Прим. ред.) родственники стали разыскивать, в том числе, с помощью социальных сетей. Родители мальчишек сразу же обратились за помощью к полицейским и волонтерам. На зов обеспокоенных близких откликнулись добровольцы стерлитамакского поискового отряда «Отклик».

Сегодня утром стало известно, что оба парня нашлись. В данный момент они направляются домой. Волонтеры сообщают, что подростков удалось найти благодаря оперативной работе полиции.

-Их сегодня сняли с поезда и передали полиции. За ними выехали родители, - рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» родственник Андрея В.

О том, куда и зачем направлялись подростки на поезде, близкие не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU