2019-03-14T07:45:54+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски пропавших накануне подростков

Парней из Стерлитамака разыскивали полиция и волонтеры
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера, 13 марта, в полицию Стерлитамака поступило сообщение о бесследной пропаже двоих подростков – 14 и 15 лет. Одного из них, 14-летнего Андрея В. (Имя изменено. – Прим. ред.) родственники стали разыскивать, в том числе, с помощью социальных сетей. Родители мальчишек сразу же обратились за помощью к полицейским и волонтерам. На зов обеспокоенных близких откликнулись добровольцы стерлитамакского поискового отряда «Отклик».

Сегодня утром стало известно, что оба парня нашлись. В данный момент они направляются домой. Волонтеры сообщают, что подростков удалось найти благодаря оперативной работе полиции.

-Их сегодня сняли с поезда и передали полиции. За ними выехали родители, - рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» родственник Андрея В.

О том, куда и зачем направлялись подростки на поезде, близкие не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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