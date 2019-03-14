2019-03-14T07:33:52+03:00
Общество

В Башкирии оптимизируют общественный транспорт

Появятся новые вместительные автобусы, появится «тариф одного часа»
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В уфимской городской администрации пообещали, что до конца 2019 года количество жалоб горожан на общественный транспорт должно существенно снизиться. Об этом рассказал на оперативном совещании замглавы администрации Андрей Федосов.

Во-первых, на дорогах появится больше вместительных автобусов - для этой цели закупят 73 автобуса марки «НефАЗ» Частники также заменят маленькие тесные маршрутки просторными автобусами - для этой цели планируется приобрести 180 автобусов среднего класса.

В данный момент среди уфимцев, особенно студентов и пенсионеров, наиболее популярны автобусные маршруты 51,51А, 74 и 69, которые соединяют северную часть города с центром.

Полезным нововведением станет и «тариф одного часа», благодаря которому пассажир, которому приходится делать по дороге несколько пересадок, сможет в течение одного часа пользоваться одним билетом без ограничений. Такая программа запустится уже в конце этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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