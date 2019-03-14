В Башкирии отец задолжал своей дочери миллион по алиментам

СЕГОДНЯ 07:19 2019-03-14T07:19:34+03:00

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Житель Янаульского района задолжал своей несовершеннолетней дочери около миллиона рублей по алиментам. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Башкирии, какое-то время мужчина работал у себя дома, а потому 25% его зарплаты исправно отчислялись на счет ребенка. Вот только потом горе-отец уволился с работы и решил податься в Москву на заработки, забывая вовремя платить алименты и присылая сущие копейки. Суд приговорил его к 100 часам обязательных работ, но такое наказание не вразумило должника, и его долг вырос до 938 тысяч рублей.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», и суд приговорил его к 6 месяцам обязательных работ с удержанием части дохода в счет долга по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU