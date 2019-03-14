Правительство Башкирии покупает 15-этажное офисное здание возле БашГУ

СЕГОДНЯ 07:04 2019-03-14T07:04:42+03:00

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Правительство Башкирии в рамках государственной адресной инвестиционной программы приобретает 15-этажное торгово-офисное здание в Кировском районе Уфы, возле Башкирского государственного университета. Нежилые помещения с подземной и надземной парковками предназначаются для нужд Управления имуществом казны РБ, а общая стоимость объекта обойдется республиканскому бюджету в 7,2 миллиона рублей.

А вот в самом Управлении имуществом казны подчеркнули, что выкупаться будет не все здание целиком, а только лишь помещения на первом этаже центра.

ИСТОЧНИК KP.RU