2019-03-14T06:48:25+03:00
Общество

Названы районы Башкирии, где детский рак выявляют слишком поздно

При подсчете учитывалась статистика выявления заболевания на 3 и 4 стадии
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Валерий ЗвонаревФото: Валерий Звонарев
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На очередном оперативном совещании Минздрава Башкирии выступил с докладом главврач Республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов. В своем докладе он перечислил те педиатрические клиники в республике, где детский рак выявляют уже на поздних стадиях – 3 и 4, когда болезнь принимает уже запущенную форму и с трудом поддается лечению.

Так, например, в Бураевской, Мелеузовской, Миякинской, Туймазинской и Чекмагушевской ЦРБ этот показатель составил 100%. То есть, во всех случаях, когда у ребенка выявили онкологию, она уже была 3 или 4 стадии. В Дюртюлинском районе и Нефтекамске болезнь вовремя не замечали в 66,7 % случаев, а в Калтасинском районе, Сибае и Уфе (ГКБ №21) этот показатель достиг 50%.

Позднее выявление детской онкологии отмечается также в Салавате, Белорецке и Кугарчинском районе. А вот самые низкими показателями отметились уфимские детские поликлиники № 2 и № 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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