2019-03-13T21:00:50+03:00
Общество

В Башкирии прекратили поиски 38-летней Елены Попытаевой

Информацией поделились волонтеры
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии прекратили поиски пропавшей 38-летней Елены ПопытаевойВ Башкирии прекратили поиски пропавшей 38-летней Елены Попытаевой
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Волонтеры прекратили поиски пропавшей в Белорецке 38-летней Елены Попытаевой.

Напомним, что женщина перестала выходить на связь с родными и близкими в ночь с 9 на 10 марта. Последний раз ее видели недалеко от места, где она ранее работала. Охранник предприятия рассказал, что женщина почему-то ночью ходила вокруг здания. После этого телефон Елены оказался выключенным.

К счастью, вечером 13 марта волонтеры сообщества «Поиски пропавших детей в Уфе и РБ» рассказали, что поиски женщины прекращены. Она найдена и жива. О том, что где все это время находилась мать 13-летней девочки добровольцы не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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