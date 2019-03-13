Уфимку, выбросившую дочь из окна, подозревают в убийстве

СЕГОДНЯ 20:49 2019-03-13T20:49:21+03:00

Уфимку, выбросившую дочь из окна, начали подозревать в убийстве

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В Следкоме республики возбудили уголовное дело в отношении 21-летней уфимки, пытавшейся убить свою дочь.

Напомним, что жуткий случай произошел утром 13 марта. 21-летняя девушка выбросила из окна квартиры на девятом этажа дома по Дуванскому бульвару свою дочку, а затем попыталась свести счеты с жизнью. К счастью, удар от падения с высоты смягчили сугробы. Сейчас обе участницы истории находятся в уфимских больницах.

Следователи допрашивают очевидцев события и родственников девушки, пытавшейся убить дочь. По факту покушения на убийство малолетней сыщики возбудили уголовное дело.

По некоторым данным, подозреваемая может иметь проблемы с психикой.

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Шокирующий инцидент произошел сегодня утром, 13 марта, в Кировском районе Уфы. Жительница дома №30 на Дуванском бульваре выбросила из окна квартиры на девятом этаже свою двухлетнюю дочь, а потом попыталась свести счеты с жизнью (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU