2019-03-14T06:33:55+03:00
Происшествия

В Башкирии чиновница незаконно отдала своему мужу земельный участок

Женщине выписали штраф в 180 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Янауле вынесли приговор 38-летнему председателю Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений по Янаульскому району. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге.

Как выяснили следователи, в январе 2016 года супруг чиновницы подал заявление на получение земельного участка, который выставлялся на аукционе. Женщина, используя свое служебное положение, изготовила фиктивный протокол заседания комиссии со всеми необходимыми подписями, где ее супруг значился единственным участником и победителем торгов. Затем чиновница составила фиктивное платежное поручение, что ее супруг якобы внес 270 тысяч рублей в счет оплаты участка. В итоге ее муж стал незаконным владельцем участка общей площадью 1261 квадратных метров, а администрации Янаульского района был причинен значительный материальный ущерб.

Когда в 2017 году факт подлога вскрылся, чиновница попыталась замести следы, введя в заблуждение сотрудников Росеестра, но в ходе служебной проверки ее мошенничество было раскрыто.

- В суде женщина признала вину в совершенных преступлениях и компенсировала стоимость незаконно переданного земельного участка. Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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