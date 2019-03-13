«Возможно, поехала в гости к ухажеру»: в Башкирии разыскивают 38-летнюю Елену Попытаеву

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-13T16:03:11+03:00

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В Башкирии родные и близкие разыскивают 38-летнюю жительницу Белорецка Елену Попытаеву. Женщина пропала в ночь с 9 на 10 марта: в последний раз ее видели в поселке Тирлян. Охранник местного предприятия «Селена», где раньше работала Елена, рассказал, что она ночью ходила вокруг здания. Однако охранник не стал расспрашивать женщину, что случилось, хотя, возможно, в тот момент ей требовалась помощь.

- Зачем Елена поехала в Тирлян, мы до сих пор не знаем, - рассказала родственница пропавшей Ольга П. – Может, она поехала к своему ухажеру, может, к подруге… Раньше Лена никогда не пропадала, никого не предупредив. Ведь дома ее ждут и очень волнуются родители и 13-летняя дочка. Телефон у нее уже несколько дней отключен, никаких известий нет. Может, она телефон потеряла, может, его украли, а саму Лену избили. Никто не знает, что могло произойти.

Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам. Завтра, 14 марта, в 9 утра добровольцы собираются около здания администрации на улице Ленина в поселке Ломовка, чтобы начать поиски.

Приметы: рост около 160 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза голубые.

Была одета: пуховик цвета хаки с капюшоном, отороченным рыжим мехом, черные джинсы, черные ботинки и вязаная шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении Елены Попытаевой, просьба сообщить в полицию или родственникам по номеру 89093469727 (Ольга).

ИСТОЧНИК KP.RU