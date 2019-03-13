2019-03-13T14:04:07+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии двухлетней девочки, выброшенной из окна в Уфе, и ее матери

Обе пострадавшие находятся в больнице, но ребенок – в реанимации
Яна БАЗЕКИНА
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Девочка находится в реанимации, врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизньДевочка находится в реанимации, врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь
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Стало известно о состоянии двухлетней малышки, которую выкинула в окно с высоты девятого этажа собственная мать, а потом попыталась свести счеты с жизнью. Как сообщили «Комсомольской правды - Уфа» в пресс-службе республиканского Минздрава, обе пострадавшие находятся в больнице. Состояние 21-летней матери оценивается как средней тяжести, а состояние двухлетней девочки – тяжелое. Ребенок находится в реанимации, врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Напомним, что инцидент произошел сегодня утром, 13 февраля, в Кировском районе Уфы. Молодая мать выбросила свою маленькую дочь из окна квартиры на девятом этаже, а потом попыталась покончить с собой. Жизнь им спас сугроб, который смягчил падение. Продавщица из ближайшего супермаркета вызвала скорую и полицию. Уфимка рассказала, что решилась на отчаянный шаг из-за проблем с мужем-наркоманом.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи, которые возбудили доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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