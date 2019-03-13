В Башкирии сгорела база отдыха рядом с шиханом Куштау

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-13T16:33:30+03:00

Это уже второй подобный случай за последнее время

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Сегодня рано утром, 13 марта, в Ишимбайском районе Башкирии загорелась база отдыха «Медвежий хутор», расположенная неподалеку от шихана Куштау. Пожарные прибыли через несколько минут, но деревянное строение уже было полностью охвачено пламенем.

- На месте работали 12 спасателей и четыре единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. – И, хотя бревенчатое здание сгорело полностью, удалось спасти другие строения. Причины и обстоятельства возгорания сейчас выясняют дознаватели.

Напомним, что это уже второй случай пожара на турбазах возле шихана. 27 февраля загорелось здание проката горнолыжного курорта «Куштау», огонь практически полностью уничтожил строение.

ИСТОЧНИК KP.RU