В Уфе от упавшей глыбы льда пострадала женщина

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-13T13:39:55+03:00

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Сегодня днем, около 14 часов, 13 марта, в Уфе на улице Мира с пятиэтажного дома упала глыба льда. К сожалению, мимо здания в этот момент проходила женщина. Уфимка выжила, но получила травмы.

- Ее увезли на скорой в 13-ую больницу, жива, - сообщили очевидцы.

В управлении гражданской защиты прокомментировали, что женщине 79 лет. Стоит отметить, что на здании имелись предупреждающие о сходе снега таблички. В настоящее время участок огражден, ведутся работы по очистке крыши здания.

ИСТОЧНИК KP.RU