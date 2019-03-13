В Уфе спасатели помогли замерзающей молодой женщине

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-13T13:19:22+03:00

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Вчера вечером, в ИДЦ Уфы позвонил мужчина и рассказал, что на льду реки в районе канатной дороги «Трамплин» лежит молодая девушка лет 25-30, которая сильно замерзла и находится в полубессознательном состоянии. Прибывшие спасатели обнаружили молодую уфимку на берегу, куда ее перенес очевидец. Пострадавшую укутали в теплое одеяло и на носилках-«волокушах» подняли вверх по склону, где передали врачам скорой помощи. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» уфимку госпитализировали в одну из городских больниц.

- Как женщина оказалась на льду реки, пока неясно: от холода она едва говорила. Благодаря неравнодушию очевидца, который не только вызвал спасателей, но и помогал им в ходе проведения спасательных работ, женщине сумели оказать своевременную помощь, - уточнили в пресс-службе Управления гражданской защиты г. Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU