Уфимского транссексуала осудили в Челябинске за наркотические «закладки»

СЕГОДНЯ 19:19 2019-03-13T19:19:33+03:00

Теперь он отправится почти на 10 лет в колонию строгого режима

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В Челябинске осудили уфимского транссекуала, который попался во время вскрытия «закладки» с наркотиком.

Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу Металлургического районного суда Челябинска, с покупателями преступник общался, представляясь женским именем. Транссексуалом мужчина стал в 2012 году по собственной инициативе, пройдя соответствующую экспертизу и получив медицинское заключение.

В декабре 2017 года уфимец отправился в городской бор, чтобы принять «товар», где его и задержали полицейские. Кроме наркотиков у него при себе обнаружили смартфон, где хранилась информация о местах «закладок», а также переписка с покупателями.

- Ориентация обвиняемого никак не повлияла на приговор, поскольку не мешала его преступной деятельности и не сопровождалась психологическими отклонениями, препятствующими уголовному наказанию. 4 марта судья вынес обвинительный приговор — 9 лет и десять месяцев колонии строгого режима, — пояснила консультант суда Наталья Белозер.

ИСТОЧНИК KP.RU