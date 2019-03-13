В Башкирии ожидаются сильный мокрый снег и гололед

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-13T11:34:25+03:00

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На Башкирию снова надвигается непогода. Как сообщает региональное МЧС, завтра, 14 марта, в республике ожидается сильный мокрый снег, налипание снега на проводах и деревьях. Особенно осторожными следует быть водителям: на дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

Также синоптики прогнозируют умеренный южный, с переходом на северный, ветер. Температура воздуха ночью ожидается 0; -5 градусов, а днем потеплеет до -2; +3 градусов. В Уфе также будет пасмурно и облачно, выпадет снег, а температура воздуха не опустится ниже -1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU