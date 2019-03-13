В Башкирии на видео сняли косулю, которая искала корм в снегу
Животное попало в фотоловушку, установленную в национальном парке «Башкирия»
Фото: стоп-кадр видео от национального парка "Башкирия"
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В национальном парке «Башкирия» установленная фотоловушка запечатлела, как косуля в поисках корма роет снег. Животное надеялось найти сухую траву или желуди, и ловко мордочкой раскапывала рыхлый сугроб. Зимой обычно косули питаются сухой травой и листьями, а также опавшими желудями, побегами и почками деревьев. В поисках пропитания животное способно раскопать почти метровый сугроб.
В объектив фотоловушки не раз попадают животные: кабаны, лоси, медведи. Все они, как правило, ищут корм или просто мило играются между собой.
ИСТОЧНИК KP.RU