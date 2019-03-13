В Уфе начались массовые проверки водителей
Дорожные полицейские проверят документы и условия перевозки маленьких пассажиров
Фото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 13 марта, в Уфе начнутся массовые проверки водителей. Об этом сообщает республиканская Госавтоинпекция. В ходе рейдов инспекторы ГИБДД проверят у автовладельцев их документы, состояние, соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание уделят соблюдению условий перевозки несовершеннолетних пассажиров и выявлению нетрезвых водителей.
- Мероприятия необходимы для своевременного реагирования на ухудшение ситуации на дорогах и пресечения грубых нарушений правил ГИБДД, которые становятся причинами аварий, - уточнили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU