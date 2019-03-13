Общественную палату возглавил президент УГНТУ Айрат Шаммазов

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-13T08:48:09+03:00

Также на собрании были сформированы комиссии по направлениям деятельности

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Вчера, 12 марта, состоялось первое организационное заседание Общественной палаты Уфы, в котором принял участие мэр Ульфат Мустафин. Он отметил, что создание Общественной палаты необходимо для эффективного взаимодействия горожан, некоммерческого сектора и органов местного самоуправления.

В ходе заседания были избраны руководители и члены комиссий Общественной палаты. Большинством голосов председателем был избран президент УГНТУ Айрат Шаммазов, а его заместителями стали генеральный директор правовой компании «Респект» Ольга Одинокова и и заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Рамиль Яфаев. Секретарем Общественной палаты стал Эрик Ахтямов.

Также на заседании были сформированы 4 комиссии: по развитию институтов гражданского общества, добровольчества и взаимодействию с общественными советами, по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, по строительству, ЖКХ, транспорту и вопросам безопасности, а также по промышленности, предпринимательству, вопросам природных ресурсов и экологии.

Городская Общественная палата была сформирована 26 февраля, в ее состав вошли 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU