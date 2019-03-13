2019-03-13T07:49:04+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург иномарка врезалась в ограждение, погиб пассажир

ДТП произошло в Кармаскалинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Рано утром, 13 марта, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 35-летний водитель китайского минивэна «Jinbey Haise» врезался в дорожное ограждение. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, на этом участке дороги проводились ремонтные работы и было установлено ограничение скорости - 70 км/ч.

Известно, что водитель с четыремя пассажирами направлялся в сторону Оренбурга. В результате аварии один его пассажир погиб, трое пострадали. Пострадавших осмотрели медики и отпустили их по домам.

В причинах и обстоятельствах аварии теперь будут разбираться сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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