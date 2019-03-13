В Башкирии в двух пожарах погиб один взрослый и пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-13T09:59:26+03:00

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В ночь на среду, 13 марта, в Стерлитамаке произошли два пожара. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сначала на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании на 2-м Ровенском переулке. Прибывшие на место пожарные обнаружили объятый пламенем бревенчатый дом.

По данным МЧС по Башкирии, пожар был локализован в 02:36, а полностью возгорание ликвидировали к 3 часам ночи.

-К сожалению, в ходе разбора места пожара обнаружен погибший мужчина 1958 года рождения, - рассказали в экстренном ведомстве.

Сейчас причины этого пожара выясняют дознаватели МЧС.

Еще один пожар в Стерлитамаке вспыхнул на улице Худайбердина. Сообщение о возгорании в многоэтажке поступила в экстренные службы в 03:52.

- На место оперативно прибыли 3 пожарные автомашины и 11 человек. Также к месту прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В результате, пожар, вспыхнувший в одной из квартир, был полностью ликвидирован в 04:29. Огнем была повреждена кухня.

В результате разгула огненной стихии пострадали двое детей - 9 и 11 лет. Сейчас они доставлены в детскую больницу Стерлитамака.

ИСТОЧНИК KP.RU