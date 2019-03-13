2019-03-13T07:17:06+03:00
Политика

Сенаторы согласились реконструировать очистные сооружения в башкирском Нефтекамске

Дни республики в Совете Федерации прошли результативно
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Накануне в Совете Федерации прошли «Дни республики Башкортостан». Сенаторы обсудили целый ряд вопросов - от здравоохранения до экологии. В результате было объявлено о старте федеральной программы «Оздоровление Волги». В рамках ее реализации планируется реконструировать очистные сооружения в Нефтекамске. Все дело в том, что канализация в этом городе сливается в реку Кама, которая, как известно, является притоком Волги.

В ходе заседания профильного комитета сенаторы Совета Федерации одобрили реконструкцию нефтекамской канализации. Естественно, часть затрат на это будут покрыты из федерального бюджета. Об этом очень просил председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.

В перспективе сенаторы обсудили такую же реконструкцию очистных сооружений в Белорецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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