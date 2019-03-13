В Башкирии директора фирмы осудят за задержку зарплаты сотрудникам

СЕГОДНЯ 07:04 2019-03-13T07:04:28+03:00

Рабочие не получали деньги почти восемь месяцев

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В Нефтекамске руководитель ООО «СтройНефтеГазМонтаж» стал фигурантом уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. На момент проверки правоохранительными органами, сумма долга предприятия перед работниками составляла 950 тысяч рублей.

Как удалось выяснить сотрудникам прокуратуры, директор, имея на счетах компании около 20 млн рублей, с марта по октябрь прошлого года не платил зарплату сотрудникам. Вместо этого он ремонтировал свой автомобиль и рассчитывался с подрядчиками. Факт наличия денег на счетах подтвердился в результате прокурорской проверки.

После вмешательства правоохранительных органов, фирма частично погасила долг по зарплате перед 17 сотрудниками, отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU