В Башкирии осудят туроператора, обманувшего клиентов на 720 тысяч рублей
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ближайшее время перед судом предстанет бывшая директор туристической фирмы, которую обвиняют в обмане клиентов. По версии правоохранительных органов, 27-летняя жительница Салавата присвоила себе 720 тысяч рублей.
Как выяснилось в ходе следствия, женщина собрала с доверчивых граждан деньги, якобы на турпутевки и авиабилеты. Однако все средства она потратила на погашение долгов перед бывшими клиентами. Обвиняема признала свою вину и уже частично возметсила ущерб. В ближайшее время она предстанет перед судом.
Как отметили в республиканской прокуратуре, ранее женщина уже была судима за мошенничество. Тогда она похитила у нескольких жителей Стерлитамака 3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU