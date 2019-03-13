2019-03-13T06:51:09+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят туроператора, обманувшего клиентов на 720 тысяч рублей

Женщина была ранее судима за мошенничество
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ближайшее время перед судом предстанет бывшая директор туристической фирмы, которую обвиняют в обмане клиентов. По версии правоохранительных органов, 27-летняя жительница Салавата присвоила себе 720 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе следствия, женщина собрала с доверчивых граждан деньги, якобы на турпутевки и авиабилеты. Однако все средства она потратила на погашение долгов перед бывшими клиентами. Обвиняема признала свою вину и уже частично возметсила ущерб. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Как отметили в республиканской прокуратуре, ранее женщина уже была судима за мошенничество. Тогда она похитила у нескольких жителей Стерлитамака 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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