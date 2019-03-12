2019-03-12T14:29:12+03:00
Общество

Жителя Башкирии задержали за «минирование» домов в Петербурге и Казани

Мужчину поймали на Московском вокзале
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На Московском вокзале в Санкт-Петербурге задержали 31-летнего жителя Башкирии. Мужчину подозревают в «минировании» домов.

Как сообщили в Управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 7 марта он, предположительно, позвонил по номеру 112 и сообщил, что в 18 домах в Санкт-Петербурге и Казани заложены взрывные устройства.

Уточняется, что задержанный ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Напомним, что в начале года по крупным городам России прокатилась волна ложных звонков о якобы заложенных бомбах. В Уфе в течение двух недель несколько раз эвакуировали школы, больницы и торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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