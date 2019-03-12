Жителя Башкирии задержали за «минирование» домов в Петербурге и Казани
На Московском вокзале в Санкт-Петербурге задержали 31-летнего жителя Башкирии. Мужчину подозревают в «минировании» домов.
Как сообщили в Управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 7 марта он, предположительно, позвонил по номеру 112 и сообщил, что в 18 домах в Санкт-Петербурге и Казани заложены взрывные устройства.
Уточняется, что задержанный ранее был судим.
Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Напомним, что в начале года по крупным городам России прокатилась волна ложных звонков о якобы заложенных бомбах. В Уфе в течение двух недель несколько раз эвакуировали школы, больницы и торговые центры.
ИСТОЧНИК KP.RU