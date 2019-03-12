В Бирске закрыли ледовую переправу
Лед стал слишком тонким для проезда транспорта
Фото: МЧС по Башкирии
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С 12 марта в Башкирии прекратила работу еще одна ледовая переправа. Как сообщили в МЧС по республике, закрыта переправа через реку Белая в Бирске.
Ее дальнейшая эксплуатация представляла опасность для автовладельцев: из-за плюсовой температуры лед слишком сильно растаял, переправа покрылась трещинами и с обоих сторон образовались промоины.
Техническая проверка показала, что свой срок в этом году переправа отслужила.
Напомним, что с 7 марта закрыта ледовая переправа на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района.
ИСТОЧНИК KP.RU