В Бирске закрыли ледовую переправу

СЕГОДНЯ 19:33 2019-03-12T19:33:12+03:00

Лед стал слишком тонким для проезда транспорта

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С 12 марта в Башкирии прекратила работу еще одна ледовая переправа. Как сообщили в МЧС по республике, закрыта переправа через реку Белая в Бирске.

Ее дальнейшая эксплуатация представляла опасность для автовладельцев: из-за плюсовой температуры лед слишком сильно растаял, переправа покрылась трещинами и с обоих сторон образовались промоины.

Техническая проверка показала, что свой срок в этом году переправа отслужила.

Напомним, что с 7 марта закрыта ледовая переправа на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района.

ИСТОЧНИК KP.RU