2019-03-12T15:56:31+03:00
Происшествия

Мэрия прокомментировала частичное обрушение потолка казарм в Уфе

Судьбу здания планируется обсудить сегодня с представителями Минобороны
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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Утром 12 марта жильцы казарм внутренней стражи в Уфе стали бить тревогу. В доме с двухсотлетней историей начал рушиться потолок.

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, что обращений от жильцов они не получали, однако выехали на место ЧП.

- Установлено, что никто из жильцов в результате происшествия не пострадал. Предполагаемая причина – аварийное состояние крыши здания, - говорится в сообщении.

Строение находится на балансе «Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений» Министерства обороны России, поэтому рекомендации по восстановлению дома и расселению жильцов адресовали ему.

Сегодня в администрации Ленинского района состоится заседание, посвященное ситуации с домом. На него приглашены и представители Минобороны России. Среди прочих будет рассматриваться вопрос о переселении жительницы квартиры, где рухнул потолок, в общежитие ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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