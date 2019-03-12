В Башкирии будут судить женщину, по вине которой трое маленьких детей погибли в пожаре

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-12T14:57:06+03:00

Односельчане отзывались о женщине, как о хорошей матери

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В скором времени в Туймазинском суде будет слушаться дело 26-летней местной жительницы. Она обвиняется причинении смерти по неосторожности.

Речь идет о страшном пожаре в Кандрах, унесшем жизни трех маленьких детей. Как сообщает прокуратура Башкирии, работники МЧС предупредили женщину, что электрическая сеть в ее доме в аварийном состоянии, однако это не слишком напугало ее.

В ночь на воскресенье, 16 декабря, она пошла с подругой веселиться. Детей оставили дома – двух девочек четырех лет и двухлетнего мальчика. Пока матери отдыхали, в доме произошло замыкание, вспыхнул пожар. Испуганные малыши убежали в ванную, где вскоре задохнулись от заполнившего дом дыма.

По словам местных жителей, когда зарево пожара стало видно практически отовсюду, хозяйка прибежала к дому. Она пыталась броситься в огонь за детьми, но соседи помешали – это было уже бессмысленно.

- Обвиняемая полностью признала вину в совершении преступления. После вручения ей копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU