В полиции рассказали о результатах рейда на Демском рынке

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-12T13:31:07+03:00

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На днях сотрудники регионального МВД, ФСБ, Росгвардии и налоговой нагрянули на Демский рынок в Уфе с проверкой. Их интересовало наличие поддельных товаров и нарушения миграционного законодательства. Рейд выявил и то, и другое.

Оказалось, что на рынке работали уроженцы Вьетнама, Китая и стран Средней Азии, не имевшие права на пребывание в России.

Кроме того, полиция изъяла свыше 5000 товаров с признаками контрафакта, в основном это одежда, игрушки, обувь и бытовая техника. Добычей стражей порядка стали также более тысячи упаковок поддельных духов и свыше 5000 пачек сигарет.

Проверка не обошла стороной и руководство рынка.

- Полицейские проверили документацию предпринимателей на предмет нарушения законодательства. В результате были изъяты системные блоки, папки с документами и печати фирм, - говорится в сообщении МВД по Башкирии.

Фото: МВД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU