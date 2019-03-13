«Ощущение, что его и не ищут вовсе»: жена пропавшего в Башкирии Александра Касаткина высказалась о поисках мужа

СЕГОДНЯ 06:32 2019-03-13T06:32:21+03:00

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В Башкирии продолжаются поиски пропавшего 36-летнего уроженца Бирска Александра Касаткина. Напомним, что мужчина исчез еще 1 марта: отправился на встречу с друзьями в местное кафе, но с приятелями так и не встретился. Телефон Александра по-прежнему отключен, и родственники обратились в полицию.

- Саша приехал в Бирск, чтобы навестить маму. Он военный, командир разведроты, проходит службу и живет в Оренбургской области вместе с семьей, - рассказал «Комсомольской правде-Уфа» отец Касаткина Владимир. – У сына была при себе крупная сумма денег, я боюсь, что из-за них его могли убить.

Однако жена Александра Татьяна Касаткина рассказала, что в тот вечер у супруга не могло при себе быть крупной денежной суммы. Супруг собирался снять деньги в банке, но, видимо, не успел этого сделать, что подтверждает банковская выписка.

- Не знаю, где сейчас находится мой муж, и что с ним могло произойти. Саша никогда раньше не уходил на несколько дней из дома, всегда предупреждал, если ему нужно было куда-то отлучиться, - рассказывает Татьяна. – Полиция ищет его, а я с дочерью с нетерпением жду его дома.

Сестра Александра Елена пожаловалась, что поиски брата проходят очень слабо.

- Такое ощущение, что полиция и не ищет его вовсе. Звоним им каждый день, спрашиваем – толку нет, - признается Елена. – Сейчас попробуем обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 175 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: куртка темно-синего цвета без капюшона, с оранжевыми полосками на рукавах, светло-синие джинсы, бейсболка.

Если вам что-то известно о местонахождении Александра, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по номеру 8(927)312-99-38.

ИСТОЧНИК KP.RU