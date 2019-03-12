2019-03-12T13:04:32+03:00
Общество

«Порву все стереотипы, но её найду»: неожиданные подробности исчезновения в Башкирии молодой мамы Юлии Дятловой

Дома женщину дожидается супруг и двое маленьких детей
Эльвина АПАРИНА
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По последним данным, мать двоих детей находится в УфеПо последним данным, мать двоих детей находится в Уфе
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В Башкирии все еще ищут 26-летнюю Юлию Дятлову, которая пропала 28 февраля в Ишимбае. Как ранее сообщала «Комсомолка», женщина пошла на маникюр, но до специалиста не добралась. Домой она не вернулась, и тогда муж заявил о пропаже в правоохранительные органы и обратился к волонтерам. На данный момент поиски не принесли никаких результатов.

Вчера, 11 марта, супруг пропавшей, Александр, сообщил, что появились новые подробности, но о них говорить он пока не может.

- Я порву все стереотипы, но её найду. Есть инфа, но без разглашения. Сами понимаете, почему. Жива или нет, пока не знаю. Всё выясняется. Я не Бог, и не вижу будущее. Но благодаря друзьям у меня появляется надежда. Любимая, я найду тебя, ты нужна деткам, - написал он на своей странице.

Источник в правоохранительных органах поделился с «Комсомолкой», что эта история никак не связана с криминалом. Собеседник пояснил, что Юлия сама уехала от мужа, по последним данным, может находиться в Уфе. По факту пропажи женщины никаких уголовных дел возбуждено не было, но она находится в розыске.

Приметы Юлии: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза карие.

В день пропажи Юлия была одета в черную короткую горнолыжную куртку, черные штаны и темно-синие кроссовки. С собой у пропавшей был черный клатч.

Дома женщину ждут супруг и двое маленьких детей – мальчик и девочка.

Если вы знаете, где может находиться Юлия, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-987-106-06-01 или позвоните в полицию.

Если вы видели Юлию, сообщите в полицию

Если вы видели Юлию, сообщите в полицию

ИСТОЧНИК KP.RU

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