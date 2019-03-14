2019-03-14T16:56:35+03:00
Общество

Дома ждут жена и трехмесячный сын: появились подробности поисков 28-летнего уфимца Рудика Исмагилова

Мужчина вышел в магазин и не вернулся домой
Эльвина АПАРИНА
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Дома Рудика ждут жена и трехмесячный сынДома Рудика ждут жена и трехмесячный сын
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В Уфе почти месяц ищут без вести пропавшего 28-летнего Рудика Исмагилова. Мужчина пропал еще 15 февраля. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам. Добровольцы несколько раз выходили на прочес местности, но все тщетно. «Комсомолке» удалось поговорить с родственником Рудика и узнать о подробностях исчезновения, а также о поисках.

- В тот вечер он вышел в магазин, но обратно уже не вернулся. В последний раз его видели на остановке «Автолюбитель», это мы по камерам отследили уже. Ценных вещей с собой у него не было, ранее никогда не пропадал, - говорит Денис. – Очень помогают волонтеры, но МВД все еще не дает детализацию звонков Рудика.

Дома пропавшего ждет супруга и трехмесячный сын, очень переживает мама.

Приметы Рудика: рост 180 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, короткие, глаза карие.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, голубые джинсы, черные кроссовки и черную вязаную шапку.

Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по номеру 02 или волонтерам 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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