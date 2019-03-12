В Башкирии на глазах очевидцев снежная глыба покрыла весь двор
Чудом никто не пострадал [видео]
Фото: соцсети
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В Уфе участились случаи падения снега с крыш на людей и машины. Очередной такой инцидент случился на днях в Новой Максимовке и попал в объектив камеры видеорегистратора. Запись выложили очевидцы случившегося в социальных сетях.
На кадрах видно, как с крыши трехэтажного дома внезапно сходит настоящая лавина. Она ломает ограждения на кровле и падает на припаркованные поблизости машины. Судя по фотографиям с места ЧП, основной удар приняло на себя лишь одно авто. Машина получила механические повреждения. Людей поблизости, к счастью, в этот момент не было.
В Уфе на машину с крыши рухнул снег.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU