2019-03-12T11:21:29+03:00
Происшествия

В Башкирии на глазах очевидцев снежная глыба покрыла весь двор

Чудом никто не пострадал [видео]
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе участились случаи падения снега с крыш на людей и машины. Очередной такой инцидент случился на днях в Новой Максимовке и попал в объектив камеры видеорегистратора. Запись выложили очевидцы случившегося в социальных сетях.

На кадрах видно, как с крыши трехэтажного дома внезапно сходит настоящая лавина. Она ломает ограждения на кровле и падает на припаркованные поблизости машины. Судя по фотографиям с места ЧП, основной удар приняло на себя лишь одно авто. Машина получила механические повреждения. Людей поблизости, к счастью, в этот момент не было.

В Уфе на машину с крыши рухнул снег.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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