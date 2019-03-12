В Башкирии на глазах очевидцев снежная глыба покрыла весь двор

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-12T11:21:29+03:00

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В Уфе участились случаи падения снега с крыш на людей и машины. Очередной такой инцидент случился на днях в Новой Максимовке и попал в объектив камеры видеорегистратора. Запись выложили очевидцы случившегося в социальных сетях.

На кадрах видно, как с крыши трехэтажного дома внезапно сходит настоящая лавина. Она ломает ограждения на кровле и падает на припаркованные поблизости машины. Судя по фотографиям с места ЧП, основной удар приняло на себя лишь одно авто. Машина получила механические повреждения. Людей поблизости, к счастью, в этот момент не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/696648" frameborder="0"></iframe> В Уфе на машину с крыши рухнул снег.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU