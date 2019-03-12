Ночью в Башкирии пожары унесли две жизни

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-12T17:30:32+03:00

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В ночь на 12 марта в Башкирии случились два смертельных пожара. На улице Советской в Иглино вспыхнул бревенчатый жилой дом. Почти час ушел у пожарных на то, чтобы справиться с огнем. Еще два часа заняли работы по разбору и проливке конструкций.

Увы, не обошлось без жертв. На пепелище было найдено тело женщины 1951 года рождения. В огне также пострадал мужчина 1949 года рождения. В МЧС по Башкирии уточнили, что он травмировался, когда пытался самостоятельно потушить пламя.

Через три часа пожарных вызвали в деревню Казаяк, что в том же районе. Здесь тоже полыхал жилой дом. Когда огонь был потушен, пожарные нашли тело мужчины 1964 года рождения.

В обоих случаях причины пожаров не очевидны, их будут устанавливать следственно-оперативные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU