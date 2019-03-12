Уфимцы рассказали о частичном обрушении потолка в казармах внутренней стражи
В казармах внутренней стражи – одном из памятников истории и архитектуры Уфы – произошло очередное ЧП. На этот раз в доме №55/1 по улице Карла Маркса частично рухнул потолок.
Роликом, на котором запечатлены разрушения, поделилась в социальных сетях правозащитница Эльза Маулимшина.
- Как видим на видео, снятом утром 12 марта, с потолка валятся перекрытия, толстые куски штукатурки и прочее, - пишет активистка.
- Все осыпалось, все рухнуло, - комментирует случившееся один из местных жителей. - Вот балки, бруски прилетели к нам...
Правозащитница задается вопросом, сколько еще выдержат 190-летние перекрытия здания, где проживают почти 150 человек.
Рухнул потолок в уфимских казармах.Анастасия КУЗНЕЦОВА
Чуть больше недели назад к казармам уже приезжали спасатели, тогда кровля здания прогнулась под весом снега и чуть не упала на головы жильцов. Оказалось, что крышу дома зимой не чистили, так как у него нет управляющей компании. А ее нет потому, что у дома статус нежилого строения.
ИСТОЧНИК KP.RU