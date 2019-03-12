Уфимцы рассказали о частичном обрушении потолка в казармах внутренней стражи

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-12T10:13:37+03:00

Жильцы дома в панике, перекрытия в здании могут рухнуть в любой момент

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В казармах внутренней стражи – одном из памятников истории и архитектуры Уфы – произошло очередное ЧП. На этот раз в доме №55/1 по улице Карла Маркса частично рухнул потолок.

Роликом, на котором запечатлены разрушения, поделилась в социальных сетях правозащитница Эльза Маулимшина.

- Как видим на видео, снятом утром 12 марта, с потолка валятся перекрытия, толстые куски штукатурки и прочее, - пишет активистка.

- Все осыпалось, все рухнуло, - комментирует случившееся один из местных жителей. - Вот балки, бруски прилетели к нам...

Правозащитница задается вопросом, сколько еще выдержат 190-летние перекрытия здания, где проживают почти 150 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="220" height="400" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/696634" frameborder="0"></iframe> Рухнул потолок в уфимских казармах.Анастасия КУЗНЕЦОВА

Чуть больше недели назад к казармам уже приезжали спасатели, тогда кровля здания прогнулась под весом снега и чуть не упала на головы жильцов. Оказалось, что крышу дома зимой не чистили, так как у него нет управляющей компании. А ее нет потому, что у дома статус нежилого строения.

ИСТОЧНИК KP.RU